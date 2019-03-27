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Новости компании
27 Марта 2019Расширение выставочных площадей
Для вашего удобства в выборе...
07 Мая 2018Открылся новый склад в ТК Тракт терминал!
Открылся новый склад в торговом...
21 Ноября 2017Предновогоднее снижение цен!
Новый год, кроме новых возможностей...
Президент «ТехноНИКОЛЬ»...
19 Апреля 2016Снижение цен на фасадные кассеты!
На пороге лета, а значит повышенного...
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Заказ и консультация
+7 (495) 648-68-70
(многоканальный) с 9 до 19 часов finelux@finelux.ru
г.Москва, Ярославское шоссе,
Торговый комплекс
"Тракт Терминал"
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Продажа строительных и отделочных материалов
|
Заказ и консультация
+7 (495) 648-68-70
(многоканальный) с 9 до 19 часов finelux@finelux.ru
г.Москва, Ярославское шоссе,
Торговый комплекс
"Тракт Терминал"
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